Dejan/Felisha Mengaku Belum Kompak Saat Debut di Denmark Open 2026

jpnn.com, JAKARTA - Debut ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu pada ajang Denmark Open 2026 berakhir pahit.

Berlaga di SJF Bank Arena, Rabu (14/10) Dejan/Felisha langsung tersingkir seusai kalah dari wakil Taiwan Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang dengan skor 13-21, 16-21.

Keduanya mengaku masih membutuhkan adaptasi saat situasi di lapangan masih sering membuat kesalahan.

Sebagai pasangan baru baik Felisha maupun Dejan harus cepat beradaptasi di lapangan menghadapi lawan yang bermain menyerang.

“Harus diakui memang masih kagok mainnya, kami belum terlalu klik satu sama lain. Rotasi masih sering salah dan belum hafal kebiasaan masing-masing. Tapi kami akan terus belajar, terus memperbaiki untuk ke pertandingan berikutnya,” ujar Dejan.

“Pada pertandingan pertama ini kami jadi lebih tahu satu sama lain, apa yang harus ditingkatkan, diperbaiki, bangun chemistry-nya harus bagaimana,” timpal Felisha.

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Kekalahan ini praktis membuat sektor ganda campuran Indonesia pada Denmark Open 2026 tersisa Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Peraih medali perak Asian Games 2026 itu dijadwalkan akan menghadapi pasangan China Guo Xin Wa/Chen Fang Hui.