menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Dek Gam Minta Kasus Penyadapan Prabowo Dikenakan Pasal Makar

Dek Gam Minta Kasus Penyadapan Prabowo Dikenakan Pasal Makar

Dek Gam Minta Kasus Penyadapan Prabowo Dikenakan Pasal Makar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap empat jenderal yang terseret kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Fraksi PAN itu menilai para tersangka tidak cukup hanya dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penyadapan.

Dia meminta penyidik mempertimbangkan pasal makar apabila dugaan tindakan tersebut terbukti mengancam kepala negara dan kedaulatan Indonesia.

Baca Juga:

"Saran dari kami, Pak Kapolri, empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tetapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa saja ke makar, Pak," kata Dek Gam dalam rapat bersama Kapolri di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11).

Dek Gam kemudian mengungkit pengalamannya ketika Aceh masih dilanda konflik. Dia menyebut pembicaraan negatif mengenai negara di warung kopi kala itu bisa dianggap sebagai tindakan makar.

"Kami, Pak, waktu di Aceh dulu, waktu konflik dulu, hanya cerita warung kopi tentang kejelekan negara dianggap makar," ucapnya.

Baca Juga:

Atas dasar itu, Dek Gam meminta Kapolri tidak ragu mengambil langkah hukum tegas apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo terbukti.

Dia bahkan menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap para jenderal yang menjadi tersangka.

Anggota DPR Nazaruddin Dek Gam mendesak Kapolri Jenderal Suyudi menerapkan pasal makar terhadap tersangka kasus penyadapan Presiden.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI