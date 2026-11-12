Dek Gam Minta Kasus Penyadapan Prabowo Dikenakan Pasal Makar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap empat jenderal yang terseret kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Fraksi PAN itu menilai para tersangka tidak cukup hanya dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penyadapan.

Dia meminta penyidik mempertimbangkan pasal makar apabila dugaan tindakan tersebut terbukti mengancam kepala negara dan kedaulatan Indonesia.

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"Saran dari kami, Pak Kapolri, empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tetapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa saja ke makar, Pak," kata Dek Gam dalam rapat bersama Kapolri di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11).

Dek Gam kemudian mengungkit pengalamannya ketika Aceh masih dilanda konflik. Dia menyebut pembicaraan negatif mengenai negara di warung kopi kala itu bisa dianggap sebagai tindakan makar.

"Kami, Pak, waktu di Aceh dulu, waktu konflik dulu, hanya cerita warung kopi tentang kejelekan negara dianggap makar," ucapnya.

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Atas dasar itu, Dek Gam meminta Kapolri tidak ragu mengambil langkah hukum tegas apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo terbukti.

Dia bahkan menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap para jenderal yang menjadi tersangka.