Dekan Fahutan Untan Melepas Tim Survei ke Areal Hutan PT Mayawana Persada

jpnn.com - PONTIANAK - Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Kehutanan Dr.Ir. Farah Diba, S.Hut, M.Si secara resmi melepas tim survei yang akan melakukan penelitian di hutan wilayah kerja PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

Upacara pelepasan tersebut berlangsung di Kampus Fakultas Kehutanan (Fahutan) Untan, Pontianak, Senin (25/8).

Survei yang dilakukan tim Fahutan Untan itu meliputi tiga topik, yaitu HCV (High Carbon Value), HCS (High Carbon Stock), dan Monev Orang Utan.

Pelepasan tim survei itu, selain dihadiri jajaran Fahutan Untan, juga hadir Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar Murlan Dameria Pane, S.Hut,M.Si.

Dalam kesempatan itu, Murlan menyambut baik program yang dilakukan atas kerja sama PT Mayawan Persada dengan Fahutan Untan tersebut.

“Kami perlu tahu sebaran orang utan yang bermukim di areal konservasi PT Mayawana Persada. Karena orang utan sebagai isu seksi di dunia perlu mendapat perhatian semua,” kata Murlan Dameria Pane dalam keterangan yang dikutip, Senin (25/8).

Menurut Murlan, melalui program kerja sama PT Mayawana Persada dengan Fahutan Untan ini akan terekam juga penghuni hutan selain orang utan.

“Kami sangat berharap dari data yang didapat nanti, bisa disusun strategi perlindungan dan pelestarian orang utan dan flola fauna lain yang hidup di alam hutan Kalbar,” ungkapnya.