Dekan FIB: UI Tidak Pernah Mengundang Narasumber dari Israel

jpnn.com, DEPOK - Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Bondan Kanumoyoso angkat bicara terkait kegaduhan seputar kegiatan Yayasan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang menghadirkan Prof. Dr. Ronit Ricci dari Jerusalem University.

Publik sempat mengaitkan kegiatan tersebut dengan UI, sehingga menimbulkan sorotan negatif.

Bondan menegaskan Manassa tidak memiliki keterikatan apa pun dengan Universitas Indonesia.

"Yayasan Manassa bukan bagian dari UI. Mereka hanya menumpang menggunakan ruang Laboratorium Filologi. Kepengurusan mereka murni perorangan, tidak ada struktur atau program resmi UI di sana,” ujarnya, Rabu (17/05/2025).

Bondan mengaku terkejut karena logo Universitas Indonesia dicantumkan dalam publikasi acara tanpa izin dan tanpa koordinasi.

“Penggunaan logo UI tanpa sepengetahuan dan izin dari UI,” tegasnya.

Dia menambahkan citra UI justru dirugikan oleh langkah sepihak ini.

“Kami menolak segala penggunaan nama UI untuk kegiatan yang tanpa seizin UI. UI tidak ada kaitannya dengan Manassa, apalagi dengan isu politik internasional yang berkembang,” kata Bondan.