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Dekarbonisasi MIND ID Jadi Acuan Transformasi Industri Pertambangan, KLH Mengapresiasi

Dekarbonisasi MIND ID Jadi Acuan Transformasi Industri Pertambangan, KLH Mengapresiasi
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Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto mengapresiasi langkah dekarbonisasi MIND ID dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengapresiasi langkah Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam mengurangi emisi dan mentransformasi proses produksi mineral.

Apresiasi itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye.

Dekarbonisasi MIND ID Jadi Acuan Transformasi Industri Pertambangan, KLH Mengapresiasi

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Dia menyampaikan pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi acuan praktis bagi percepatan dekarbonisasi sektor pertambangan dan mineral nasional.

"Pengalaman MIND ID dan INALUM memberikan titik awal yang praktis, mulai dari penggunaan energi, produksi aluminium, perbaikan proses, hingga elektrifikasi pertambangan," kata Ary.

Apresiasi tersebut sejalan dengan berbagai inisiatif dekarbonisasi yang dijalankan MIND ID bersama anggota grup.

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Sepanjang 2025, Grup MIND ID berhasil merealisasikan pengurangan emisi sebesar 605 ribu ton CO2e, melampaui target sebesar 250 ribu ton CO2e.

Ke depan, grup menargetkan pengurangan emisi Scope 1 dan Scope 2 sebesar 2,025 juta ton CO2e pada 2030, setara dengan 15,75 persen dibandingkan skenario business as usual (BAU).

Langkah dekarbonisasi MIND ID mendapat apresiasi KLH yang disampaikan dalam rangkaian Konferensi COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye

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