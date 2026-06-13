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Dekat dengan Pria Turki, Dinar Candy: Kami Itu Berteman

Dekat dengan Pria Turki, Dinar Candy: Kami Itu Berteman
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Dinar Candy. Foto: Instagram/dinar_candy

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy akhirnya menjawab gosip tengah menjalin hubungan asmara alias pacaran dengan pria asal Turki.

Dia mengatakan hubungan dirinya dengan pria bernama Resul itu hanya sebatas teman.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Dinar Candy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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"Kami itu berteman," kata Dinar Candy.

Selebritas berusia 33 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya baru 3 bulan mengenal Resul.

Adapun perkenalan Dinar Candy dan kreator konten asal Turki itu bermula dari media sosial.

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"Berteman dari live TikTok," beber mantan kekasih Ko Apex itu.

Dinar Candy memastikan sejauh ini dirinya dan Resul masih dalam tahap perkenalan.

DJ Dinar Candy akhirnya menjawab gosip tengah menjalin hubungan asmara alias pacaran dengan pria asal Turki. Dia mengatakan hubungan dirinya....

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