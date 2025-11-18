Dekat dengan Verrell Bramasta, Fuji Dipastikan Belum Punya Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Haji Faisal mengatakan bahwa anaknya, Fuji saat ini belum memiliki kekasih alias jomlo.

Hal tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Belum ada yang fokus (pacaran) sejauh ini," kata Haji Faisal.

Baca Juga: Haji Faisal Bicara Kondisi Terkini Hubungan Fuji dan Verrell Bramasta

Pengusaha tekstil itu kemudian bicara mengenai hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta.

Menurut Haji Faisal, kedekatan sejoli tersebut hanya sebatas teman.

"Sekadar berteman," jelas politikus PAN itu.

Baca Juga: Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk

Istri Haji Faisal, Dewi Zuhriati juga mengungkapkan hal senada tentang Fuji.

Dia menegaskan bakal memberi kepercayaan kepada Fuji untuk memilih pasangan hidup.