Dekat dengan Verrell Bramasta, Fuji Dipastikan Belum Punya Kekasih

Dekat dengan Verrell Bramasta, Fuji Dipastikan Belum Punya Kekasih

Dekat dengan Verrell Bramasta, Fuji Dipastikan Belum Punya Kekasih
Verrell Bramasta dan Fuji. Foto: Instagram/bramastavrl

jpnn.com, JAKARTA - Haji Faisal mengatakan bahwa anaknya, Fuji saat ini belum memiliki kekasih alias jomlo.

Hal tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Belum ada yang fokus (pacaran) sejauh ini," kata Haji Faisal.

Pengusaha tekstil itu kemudian bicara mengenai hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta.

Menurut Haji Faisal, kedekatan sejoli tersebut hanya sebatas teman.

"Sekadar berteman," jelas politikus PAN itu.

Istri Haji Faisal, Dewi Zuhriati juga mengungkapkan hal senada tentang Fuji.

Dia menegaskan bakal memberi kepercayaan kepada Fuji untuk memilih pasangan hidup.

