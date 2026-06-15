Dekati Gen Z, PDIP Surabaya Kenalkan Banteng Kalcer di Bulan Bung Karno  

jpnn.com - Pendekatan baru terhadap generasi muda alias Gen Z dihadirkan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Bertepatan dengan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, pengurus partai berlambangkan kepala banteng itu resmi meluncurkan program Banteng Kalcer, Minggu (14/6).

Peresmian ditandai dengan penyematan kaos Banteng Kalcer kepada perwakilan generasi muda yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Momentum peluncuran berlangsung di sela-sela kegiatan Gowes Kelana Bung Karno yang diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai kalangan.

Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan semangat Bung Karno harus terus diwariskan kepada generasi muda Surabaya.

Menurutnya, Bung Karno bukan hanya Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sosok yang lahir dan tumbuh sebagai Arek Surabaya.

“Banteng Kalcer ini bagian dari upaya agar PDI Perjuangan tetap eksis di Kota Surabaya, tetap bergotong royong dan terus hadir di tengah masyarakat,” kata Armuji, Senin (15/6).

Cak Ji, sapaan lekatnya, menegaskan, kekuatan partai tidak hanya dibangun melalui struktur organisasi, tetapi juga melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat.