Dekati Markas Ducati, CFMoto Beri Sinyal Tegas Menuju MotoGP
jpnn.com - CFMoto tampaknya tak main-main dengan mimpi besarnya di arena balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP.
Pabrikan asal Tiongkok itu menancapkan kakinya di Rimini, Italia—wilayah Emilia-Romagna yang hanya berjarak satu jam dari markas besar Ducati di Bologna.
CFMoto membangun pusat teknologi balap terbarunya di Rimini.
Langkah tersebut menjadi sinyal paling tegas bahwa CFMoto sedang menyiapkan jalan panjang menuju grid MotoGP.
Meski gedung anyar tersebut masih dalam tahap penyelesaian, aktivitas di dalamnya sudah bergerak cepat.
CFMoto sibuk meracik struktur tim, merapat ke gedung baru, dan merekrut talenta-talenta terbaik di industri balap.
"Pusat teknologi Italia kami khusus untuk balap dan saat ini sedang dibangun. Kami bekerja sangat keras menyusun struktur dan mengumpulkan tim," ujar Manajer Umum Pusat Manajemen Motorsport CFMoto Samantha Liu.
Menariknya, fasilitas balap ini berdiri berdampingan langsung dengan tim riset dan pengembangan (R&D) desain industri CFMoto yang sudah lebih dulu ada di sana.
CFMoto tampaknya tak main-main dengan mimpi besarnya di arena balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP.
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