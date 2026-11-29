jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat mengajak kalangan pekerja dan masyarakat memulai gerakan tobat ekologis secara nyata dari lingkup paling dekat, dari rumah, dan tempat kerja.

Jumhur menggelorakan inisiatif tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai langkah awal komitmen pengelolaan lingkungan berskala nasional.

Pada kegiatan Apel Akbar Bersih Pantai, Penanaman Pohon, dan Pelepasan Tukik di Pantai Goa Cemara, Yogyakarta, Minggu (29/11/2026), DPD KSPSI DIY membacakan Deklarasi Goa Cemara, Pertobatan Ekologis Serikat Pekerja Seluruh Indonesia:

"Kami Anggota KSPSI berdiri di Pantai Goa Cemara dengan penuh kesadaran bahwa sampah di pantai dan sungai berasal dari kebiasaan yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Pertobatan ekologis berarti berbalik arah dan memayu hayuning bawana yaitu mengubah kebiasaan kecil di rumah dan tempat kerja serta menjaga pesisir bersama. Dengan ini Kami menyatakan:

1. Menjaga kebersihan

2. Mengelola sampah dari rumah

3. Menjaga pesisir

4. Mengajak dan saling mengingatkan

5. Menjalankan secara berkelanjutan.

Deklarasi ini kami ucapkan sungguh-sungguh. Kami berharap gerakan ini menular kepada pekerja dan masyarakat di seluruh DIY."

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Menteri Jumhur menyebut kesadaran menjaga alam tidak boleh berhenti pada seremoni atau ikrar semata, melainkan harus turun ke kebiasaan harian di rumah maupun tempat kerja. Dia menyoroti pentingnya disiplin mengelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan, serta mematikan lampu, peralatan listrik, dan penyejuk udara (AC) yang tidak digunakan agar beban pencemaran dan emisi gas rumah kaca dari energi fosil dapat ditekan.

"Ini menjadi awalan dari ikrar kita secara nasional, kita untuk betul-betul serius dalam mengelola lingkungan, terutama yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi soal bagaimana menyikapi sampah. Kita Mulai dari rumah dan kantor, tidak membuang sampah sembarangan, mematikan lampu, listrik, AC yang tidak penting, baik di rumah maupun di kantor," kata Menteri Jumhur, didampingi Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih.