Deklarator Projo Minta Prabowo Lakukan Evaluasi dan Copot Menteri Pembuat Gaduh

jpnn.com - Sejumlah deklarator Projo menyampaikan sejumlah catatan dan pernyataan sikap atas berbagai kejadian yang sempat membuat situasi nasional bergejolak pada akhir Agustus dan awal September 2025.

Pernyataan sikap yang dinamakan Gerakan Rakyat Progresif ini dibuat Haposan Situmorang, Dhany Marlen, Sunggul Hamonangan Sirait, Budianto Tarigan, Rino Azhari, Bambang Romada, Firman, Guntur Siregar melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Catatan pertama terkait keterpurukan ekonomi dan ketidakpekaan pemerintah. Mereka menilai dengan latar belakang realitas sosial yang terjadi saat ini, rakyat mengalami tekanan berat dalam kehidupan ekonominya.

Baca Juga: Prabowo Setujui Bentuk Komisi Investigasi Terkait Demo

"Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan daya beli yang menurun drastis menjadi beban yang tak terhindarkan," ujar Haposan.

Kondisi ini menurutnya diperburuk oleh ketidakpekaan pemerintah yang justru mengeluarkan kebijakan yang boros anggaran seperti MBG, Danantara, Koperasi Merah Putih, gas 3 kg, penambahan kabinet yang gemuk penuh tambahan jabatan kementerian dan wamen yang tidak efektif dan efisien, serta pungutan pajak yang tidak adil kontroversial yang membebani seluruh rakyat.

"Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga memperbesar kemarahan rakyat. Juga dengan kebijakan Pemda harus mandiri dan pemotongan transfer daerah pada APBN 2026, berpotensi menimbulkan isu disintegrasi, separatisme atau anti-NKRI," tuturnya.

Catatan berikutnya terkait kecerobohan dalam menangani berbagai aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menilai institusi penegak hukum dalam menangani aksi-aksi tersebut terkesan arogan dilakukan secara tidak hati-hati yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa.

"Kampus adalah zona aman bagi kaum intelektual untuk berdiskusi, melaksanakan mimbar akademik maupun mimbar demokrasi, masuknya aparat yang menyerbu 2 kampus di Bandung dengan alasan apa pun adalah tidak dibenarkan," ucapnya.