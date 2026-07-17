DEKOPIN Bidik Generasi Z, Tepis Anggapan Koperasi Model Ekonomi Lama

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerukan kebangkitan total gerakan koperasi agar menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional. Koperasi dinilai bisa memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjaga agar kekayaan bangsa tetap berputar di dalam negeri.

Seruan tersebut disampaikan Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), Bambang Haryadi menyambut komitmen pemerintah tersebut. Dia menyebut kehadiran Presiden dalam peringatan Harkopnas menjadi momentum penting bagi kebangkitan koperasi setelah hampir tiga dekade dinilai belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1).

“Baru dalam pemerintahan Bapak Presiden, gerakan koperasi mendapat perhatian dan menjadi program prioritas penguatan ekonomi masyarakat,” kata Bambang dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (17/7).

Bambang juga menepis anggapan koperasi merupakan model ekonomi lama yang hanya cocok diterapkan pada usaha berskala kecil. Menurut dia, sistem koperasi telah diterapkan oleh berbagai institusi besar di dunia.

Sejumlah klub sepak bola Eropa, seperti Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munchen, disebut memiliki struktur kepemilikan berbasis anggota. Model serupa juga diterapkan oleh Rabobank di Belanda.

“Stigma bahwa koperasi merupakan alat ekonomi kuno dan kecil sangat tidak relevan. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali,” ujarnya.

DEKOPIN juga mulai mengarahkan perhatian kepada generasi muda. Sekretaris Jenderal DEKOPIN sekaligus Ketua Pelaksana Harkopnas ke-79, Gilang Widya, mengatakan masa depan koperasi akan sangat ditentukan oleh keterlibatan generasi baru.