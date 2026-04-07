Delapan Laga Rasa Final! Ini Pesan Tegas Umuh Muchtar kepada Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung masih menyisakan delapan laga di putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Setelah membungkam Semen Padang dengan skor 2-0, tim asuhan Bojan Hodak selanjutnya akan menghadapi Bali United.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengingatkan para pemain agar tidak jemawa dan tetap menghormati setiap lawan.

Menurutnya, delapan pertandingan tersisa harus diperlakukan layaknya partai final yang wajib dimenangkan.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan menganggap enteng. Setiap pertandingan kami anggap saja final," kata Umuh saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: Respons Pelatih Persib Soal Persaingan Sengit 3 Besar Super League

"Jadi semuanya harus serius dan juga tidak ada yang leha-leha. Harus semangat, harus semangat," lanjutnya.

Di sisi lain, sosok Bos Persib itu juga mewanti-wanti pemain untuk mewaspadai kebangkitan Persija Jakarta.