Delapan Tersangka Korupsi Jalan Sumut Terima Uang Rp8,3 Miliar, Ini Rinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan total uang yang diterima oleh delapan tersangka pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, mengatakan mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja diduga memperoleh total Rp300 juta.

Berikutnya, mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut Dicky Erlangga sebanyak Rp1,77 miliar, dan mantan Kasatker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian Rp450 juta.

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Kemudian, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Munson Ponter Paulus Hutauruk Rp550 juta, Faisal Rp290 juta, dan Heri Handoko Rp270 juta.

Selanjutnya, mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra Rp3,49 miliar, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut Manaek Manalu Rp1,25 miliar. Total uang yang diterima kedelapan tersangka sekitar Rp8,3 miliar.

Menurut Taufik, para tersangka sebelumnya menerima uang tersebut sebagai biaya komitmen dari sejumlah pihak penyedia proyek. "Besaran commitment fee (biaya komitmen, red.) tersebut dibagi berdasarkan jenjang jabatan dengan rincian sebagai berikut, Kepala BBPJN Provinsi Sumatera Utara sebesar 4 persen, Kepala Satker PJN Provinsi Sumatera Utara sebesar 4 persen, PPK di lingkungan BBPJN sebesar 1 sampai 1,5 persen, Bendahara BBPJN sebesar 0,5 persen, dan pokja sebesar 0,5 persen," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan penerimaan uang tersebut dilakukan secara tunai maupun transfer. Menurut dia, bila penyedia proyek tidak memberikan uang kepada para tersangka, maka ke depannya berisiko tidak mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Sumut.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.