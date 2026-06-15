Delegasi Indonesia Sabet Juara Turnamen Pump It Up Asia Pasifik 2026 di Korea Selatan

jpnn.com - Delegasi Indonesia menyabet gelar Juara 1 Speed Female dan Juara 2 Speed Male dalam ajang Pump It Up Dominion: Asia Pacific Tournament 2026.

Kompetisi regional hasil kolaborasi TEEG dan Andamiro ini digelar di panggung utama PlayX4, Kintex, Korea Selatan.

Ajang internasional ini menjadi medan persaingan talenta terbaik dari Indonesia, Australia, Selandia Baru, Singapura, Filipina, hingga Vietnam.

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Perjalanan delegasi menuju panggung dunia, dimulai dari serangkaian kualifikasi daring dan luring, yang puncaknya digelar di Emporium Pluit Mall, Jakarta.

Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah peserta terbanyak dalam turnamen ini, yakni mencapai 242 peserta.

Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil mengirimkan perwakilan untuk kategori Freestyle ke tingkat internasional.

Adapun tiga delegasi terbaik yang mewakili yakni Rizki Arifa (Rifka) pada kategori Speed Female, Chresko Willie (Willie) di kategori Speed Male, dan Muhammad Arwan (Awang) pada kategori Freestyle.

CEO TEEG Indonesia, Naveen H menyatakan kemenangan ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara komunitas dan industri.