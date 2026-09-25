Delegasi Sejumlah Negara Walk Out, Netanyahu Masih Sempat Meledek

jpnn.com - JAKARTA - Delegasi sejumlah negara termasuk Indonesia melakukan aksi walk out dari aula Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis waktu setempat.

Aksi walk out dilakukan pada saat pentolan rezim zionis Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato.

Sebagaimana rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap RI di New York, diterima di Jakarta, Jumat pagi, para diplomat Indonesia yang sebelumnya duduk di aulia sidang tampak bergegas meninggalkan kursi mereka saat Netanyahu dipersilakan naik ke mimbar untuk menyampaikan pernyataan nasional.

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Selain Indonesia, tampak pula diplomat dari berbagai negara lain berduyun-duyun meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan sebagai bentuk protes kepada pemimpin rezim zionis Israel itu.

Suasana di dalam aula Majelis Umum PBB menjadi riuh saat para delegasi meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan.

Suasana itu juga membuat pemimpin sidang mengetuk palu untuk meminta para delegasi menjaga ketertiban.

Antrean keluar bahkan sampai terbentuk karena banyak para delegasi yang melakukan aksi walk out.

Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.