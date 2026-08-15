Delegasi Taiwan Terpukau Pabrik Sido Muncul, Bahas Potensi Tanaman Obat Indonesia

jpnn.com, SEMARANG - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menerima kunjungan delegasi akademisi dari China Medical University dan National Research Institute of Taiwan di Pabrik Sido Muncul di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (13/8).

Kunjungan yang dipimpin Prof. Yuan Shiun Chang, Ph.D ini disambut langsung Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr. (H.C.) Irwan Hidayat.

Profesor Farmakognosi dari Departemen Ilmu Farmasi Tiongkok, Fakultas Kedokteran Tiongkok, China Medical University, Taichung, Taiwan tersebut memimpin studi lapangan mengenai sumber daya tanaman obat di Indonesia yang berlangsung pada 9-17 Agustus 2026.

Delegasi tersebut terdiri atas para ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, antara lain pemerintah, akademisi, pertanian, praktisi Pengobatan Tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine atau TCM), perusahaan farmasi TCM, serta importir tanaman obat TCM.

Delegasi dipimpin Dr. Yi-Chang Su, MD, Ph.D., Direktur National Research Institute of Chinese Medicine sekaligus Direktur Departemen Pengobatan dan Farmasi Tiongkok di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan.

Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat memaparkan sejarah dan profil singkat Sido Muncul kepada delegasi Taiwan di Pabrik Sido Muncul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (13/8). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

Para delegasi tersebut tiba langsung keliling ke pabrik Sido Muncul, mulai dari titik Tolak Angin, Laboratorium Farmakologi, tempat produksi ekstraksi dan Pusat Laboratorium Penelitian Rempah.

Irwan Hidayat menjelaskan kunjungan dari akademisi, pemerintah, maupun pelaku industri dari berbagai negara menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan industri obat bahan alam secara modern dan terstandar.