Delegasi Tur Cheria Holiday Curi Perhatian TV Lokal saat Kunjungan ke Uzbekistan

jpnn.com, JAKARTA - Rombongan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1985 mengunjungi Masjid Imam Al-Bukhari di Samarkand, Uzbekistan, dalam perjalanan wisata religi bertajuk "Menelusuri Sejarah 4 Tan".

Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi rombongan, terutama saat mengenang hubungan Indonesia dengan sejarah pemugaran makam Imam Al-Bukhari.

Dalam rombongan tersebut hadir Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. Eko Hadi Sutedjo, S.H., M.Si., dan mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H., M.Si.

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Keduanya juga mendapat kesempatan diwawancarai stasiun televisi lokal Uzbekistan saat berkunjung ke kompleks masjid tersebut.

Eko Hadi Sutedjo mengungkapkan kebanggaannya sebagai warga Indonesia karena Presiden pertama RI, Soekarno, memiliki peran dalam menginspirasi pemugaran makam Imam Al-Bukhari.

Dia berharap kawasan tersebut terus berkembang dan menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi masyarakat dunia.

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"Ini menjadi kebanggaan kami sebagai orang Indonesia," ujar Eko, sebagaimana disampaikan pendiri Cheria Holiday, Cheriatna, Rabu (11/11).

Perjalanan yang berlangsung selama 11 hari 9 malam itu tidak hanya mencakup Uzbekistan, tetapi juga sejumlah destinasi di Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan.