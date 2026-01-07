Delica Jadi Bintang Utama Mitsubishi di Tokyo Auto Salon 2026
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors Corporation memastikan kehadirannya di Tokyo Auto Salon 2026, yang digelar pada 9–11 Januari di Makuhari Messe, Chiba.
Mengusung tema “Festival Delica”, Mitsubishi menyiapkan total 11 unit mobil kustom yang menjadikan Delica sebagai pusat perhatian.
Dua model andalan, Delica Mini—kei-car super height-wagon terbaru dan Delica D:5.
Lini kendaraan tampil dengan berbagai interpretasi modifikasi yang menonjolkan karakter tangguh sekaligus serbaguna.
Atmosfer stan Mitsubishi dirancang layaknya festival khas Jepang.
Dekorasi tematik, nuansa meriah, hingga kehadiran Delimaru, maskot resmi yang terinspirasi dari Delica Mini, siap menyambut pengunjung.
“Kehadiran Delimaru akan menghidupkan semangat ceria ‘Festival Delica’ saat menyapa para tamu,” tulis Mitsubishi dalam keterangannya, Rabu (7/1).
Sejumlah model unik menjadi magnet utama. Delica Mini Delimaru Festa tampil penuh karakter dengan stiker dan balutan bergambar maskot.
Mitsubishi Motors Corporation memastikan kehadirannya di Tokyo Auto Salon 2026, yang digelar pada 9–11 Januari di Makuhari Messe, Chiba. Temanya Festival Delica
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SUV Legendaris Mitsubishi Siap Menjegal Toyota Prado
- Mitsubishi Pajero 2026 Punya Desain Lebih Modern, Siap Tantang Fortuner
- Mitsubishi Indonesia Tetap Siaga Selama Libur Natal dan Tahun Baru
- Mitsubishi Destinator Dinobatkan Sebagai FORWOT Car of the Year 2025
- Mesin 1.5 Turbo Mitsubishi Destinator: Tenaga Besar, Perawatan Santai
- Berkendara pada Musim Hujan, Pahami Kerja Drive Mode Wet di Mitsubishi Xforce