De'Longhi Buka Gerai Pertama di Surabaya, Pencinta Kopi Silakan Merapat

De'Longhi Buka Gerai Pertama di Surabaya, Pencinta Kopi Silakan Merapat

De'Longhi membuka gerai pertama di Ground Floor Galaxy Mall 1 Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/4). Foto: source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Brand pembuat mesin kopi asal Italia, De'Longhi resmi membuka gerai di Ground Floor Galaxy Mall 1 Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/4).

Gerai pertama di Kota Pahlawan itu merupakan bagian dari strategi ekspansi De'Longhi di Indonesia pada tahun ini.

De’Longhi Sales and Marketing Manager Indonesia, Martino Arlandi mengungkapkan gerai di Surabaya ini menjadi concept store keduanya di Indonesia.

Dia menjelaskan gerai tersebut meneruskan
kesuksesan format serupa yang pertama kali di buka di Maggiore Business Loft, Tangerang.

"Pemilihan Surabaya sebagai lokasi kedua sudah karena antusiasme dan gaya hidup modern warganya yang terus berkembang," ungkap Martino dalam siaran persnya, Sabtu.

Dia menambahkan dari pengalamannya di gerai Tangerang pihaknya banyak belajar konsumen saat ini butuh lebih dari sekadar melihat barang di etalase.

Apalagi untuk mesin kopi, banyak konsumen ingin coba tekan tombolnya, lihat proses brewing-nya, dan cicipi hasilnya langsung.

"Ruang eksplorasi inilah yang kami bawa ke Surabaya," jelas Martino.

De'Longhi membuka gerai pertama di Ground Floor Galaxy Mall 1 Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/4).

