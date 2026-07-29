Delvis Rettob Terpilih Menjadi Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2026-2028

jpnn.com, JAKARTA - Lagu “Tinggikan” yang dipopulerkan musisi asal Maluku, Glenn Fredly, mengiringi momen bersejarah dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI di Gelanggang Olahraga PPO Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/7/2026).

Dalam keterangan tertulis diterima pada Rabu (29/7/202^ menyebutkan lagu itu diputar sesaat setelah forum menetapkan Delvis Rettob dari PMKRI Cabang Ambon sebagai Mandataris MPA, Formatur Tunggal sekaligus Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Periode 2026–2028.

Alunan lagu tersebut membuat jalannya sidang terhenti sejenak. Para peserta, khususnya pendukung Delvis, larut dalam suasana haru.

Tangis dan pelukan mewarnai ruang sidang sebagai ungkapan sukacita atas hasil pemilihan.

Penetapan Delvis mengakhiri rangkaian pemilihan Ketua Presidium PP PMKRI yang berlangsung dalam dua putaran.

Ditetapkan Secara Aklamasi

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Pada putaran kedua, hanya Delvis Rettob yang berada di ruang sidang, sementara satu calon lainnya tidak hadir.

Kondisi itu kemudian dibahas dalam forum.