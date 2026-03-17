demajors Buka Prapesan Vinyl The Trees & The Wild, Swellow, Sukses Lancar Rejeki, dan SAS Group

jpnn.com, JAKARTA - Label rekaman asal Jakarta, demajors, membuka jalur pre-order untuk 4 judul rilisan vinyl dari grup musik Indonesia.

Kali ini grup musik yang termasuk dalam daftar prapesan yakni The Trees & The Wild dengan album kedua yang bertajuk Zaman, Zaman; lalu grup musik Indie Rock asal Bogor, Swellow dengan EP Karet; Sukses Lancar Rejeki dengan album studio perdana yang bertajuk Bisa Meledak!! dan trio legendaris Indonesia SAS Group dengan album Bad Shock.

1. The Trees & The Wild - Zaman, Zaman

Baca Juga: 5 Album Rilisan Demajors Paling Meledak Sepanjang 2025

Album Zaman, Zaman yang dirilis pada 2016 merupakan album studio kedua The Trees & The Wild, bergenre experimental indie-rock dan ambient di-master oleh Bo Korden engineer ternama yang banyak menangani album electronic seperti Caribou, Moderat, dan Ryuichi Sakamoto.

Album tersebut berisikan nomor-nomor seperti Saija, Zaman, Zaman, dan Empati Tamako. Dengan hadirnya dalam format piringan hitam album ini dapat dinikmati secara maksimal. Spesifikasi vinyl Zaman, Zaman 2 x LP, 33 1/3 RPM.

2. Swellow - Karet

Baca Juga: Basajan Meresapi Spiritualitas Sunda Lewat Nadoman

EP Karet dirilis pada 2021 yang lalu, merupakan hasil sortiran dari beberapa materi yang sudah direkam dan merupakan hasil rangkuman dari beberapa materi yang dianggap cukup mewakili sebuah karakter dari Swellow.

Berisikan 5 track yaitu Berita Harian, Asam, Gargantua, Sukar, dan Pelintas yang akan hadir dalam format piringan hitam. Kehadiran Swellow berhasil menambahkan kemanisan skena indie-rock Bogor yang sedang eksis beberapa tahun belakangan ini. Spesifikasi vinyl Karet 1 x LP, 45 RPM.