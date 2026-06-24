Demi Akselerasi Ekonomi Digital, Tangsel Perluas Titik Internet Gratis ke Rumah Ibadah

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus memacu penetrasi internet ke sektor sosioreligius, seperti rumah ibadah untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

Kepala Diskominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebutkan perluasan akses internet di area publik, termasuk rumah ibadah, bukan sekadar pemenuhan fasilitas dasar.

Asep menyebutkan perluasan internet ke rumah ibadah sebagai pilar strategis pembinaan sumber daya manusia (SDM) agar siap menghadapi lanskap ekonomi digital.

"Masjid harus menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan dan pembinaan generasi muda," kata dia melalui keterangan persnya dikutip Rabu (24/6).

Saat ini, kata Asep, perluasan jaringan internet gratis di Tangel diupayakan agar mengintegrasikan pelayanan publik dan area komunal warga.

Asep memaparkan data komprehensif mengenai capaian perluasan jaringan ini menyentuh berbagai klaster fasilitas keagamaan dan fasilitas umum.

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Menurutnya, saat ini di Tangsel sudah ada sekitar 379 masjid dan 376 musala yang difasilitasi akses internet gratis.

"Ya, di taman-taman kota, rumah sakit, dan beberapa tempat berkumpulnya masyarakat seperti balai warga juga telah tersedia layanan internet gratis," ujar Asep.