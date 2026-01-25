menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Demi Balas Dendam, Persebaya Bakal Begini di Kandang PSIM

Demi Balas Dendam, Persebaya Bakal Begini di Kandang PSIM

Demi Balas Dendam, Persebaya Bakal Begini di Kandang PSIM
Duo Persebaya Catur Pamungkas dan Bruno Moreira dalam sesi latihan. Foto: persebaya

jpnn.com - BANTUL - Arsitek Persebaya Bernardo Tavares mengaku telah mengantongi berbagai opsi permainan untuk meladeni tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan ke-18 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) sore WIB.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, datang ke kandang PSIM dengan membawa misi membalas kekalahan pada putaran pertama (0-1).

Tavares menuturkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir sudah menyiapkan cara mendulang poin di kandang Laskar Mataram

Dia menilai anak asuhnya menunjukkan perkembangan positif selama masa persiapan.

“Kami bekerja keras meningkatkan kebugaran dan pemahaman pemain terhadap cara bermain yang kami inginkan. Saya melihat respons yang baik dari tim,” katanya seperti dipetik dari halaman Persebaya.

Pelatih asal Portugal itu juga menyadari tim tuan rumah merupakan tim yang memiliki intensitas tinggi dan kuat dalam duel, sehingga Persebaya harus tampil lebih disiplin di semua momen pertandingan.

PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya di Sultan Agung, Bantul, Mingu sore ini. Jangan ketiduran.

