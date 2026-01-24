menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Demi Berdamai dengan Mawa, Insanul Fahmi Pisah Rumah dari Inara Rusli

Demi Berdamai dengan Mawa, Insanul Fahmi Pisah Rumah dari Inara Rusli

Demi Berdamai dengan Mawa, Insanul Fahmi Pisah Rumah dari Inara Rusli
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi memilih mengambil jarak dari Inara Rusli, di tengah polemik rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

Pria asal Medan, Sumatera Utara, itu ingin fokus memperbaiki rumah tangganya dengan istri sah dan juga anak mereka.

Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yunanto, saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

Baca Juga:

Dia juga memastikan bahwa kliennya sudah tak lagi serumah dengan Inara Rusli.

"Prioritas Insan saat ini damai dengan Mawa. Jadi, fokus ke istri sah dulu,” ujar Tommy.

Permintaan Maaf

Sebelumnya, Insanul telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram miliknya.

Baca Juga:

Dalam pernyataannya, Insanul mengakui kesalahan besar yang dia lakukan dengan memilih jalan poligami.

“Saya menyesal karena tidak mampu menjaga amanah rumah tangga kami. Ego saya telah membawa dampak buruk bagi banyak pihak,” ujarnya.

Insanul Fahmi pisah rumah dari Inara Rusli dan fokus berdamai dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI