Demi Bersaing di Pasar, BYD Perpanjang Masa Garansi Baterai Hingga 8 Tahun

jpnn.com - Pabrikan otomotif asal China, BYD memiliki strategi baru untuk bisa bersaing dengan para rivalnya di pasar Eropa.

Salah satunya dengan memperpanjang masa garansi baterai menjadi delapan tahun atau 250 ribu km.

Sebelumnya, BYD hanya memberikan masa garansi baterai sejauh 160 ribu km.

Peningkatan masa garansi itu dilakukan untuk bisa bersiang dengan pabrikan Eropa seperti Volkswagen yang masih menjadi raja di Benua Biru.

Dilaporkan Arena EV pada Rabu, perbedaan cakupan garansi ini, berhasil memberikan pukulan bagi para pesaingnya.

Pesaing BYD seperti Volkswagen Seri ID., Tesla Model 3, dan Model Y masih menawarkan masa garansi standar 8 tahun/ 160.000 km.

Bahkan jika dibandingkan dengan model Tesla Long Range dan Performance yang lebih mahal, masih hanya sebatas 192.000 km, BYD masih tetap unggul dalam hal ini.

Kebijakan baru mereka menawarkan perlindungan hampir 60 persen lebih banyak daripada standar industri dan cakupan tambahan 58.000 km di atas penawaran terbaik yang diberikan oleh Tesla.