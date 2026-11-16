jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Judika Sihotang rela membatalkan jadwal manggung di Surabaya demi membintangi Pulang Kampung, film musikal Batak pertama di Indonesia yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 26 November 2026.

Keputusan tersebut diambil Judika setelah jadwal syuting film Pulang Kampung bentrok dengan rencana pekerjaannya di akhir pekan. Sebelum membatalkan agenda manggung di sebuah acara pernikahan di Surabaya itu, ia terlebih dahulu memastikan status pemesanan kepada tim manajemennya.

"Pas dapat tawaran main film ini, aku langsung nanya ke tim, 'itu apakah acara nikahan di Surabaya udah DP atau belum?' Dan dijawab udah book, tetapi belum DP, jadi aku minta batalkan," kata Judika dalam konferensi pers pemutaran film Pulang Kampung di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Setelah mendapat kepastian dari manajer bahwa pihak penyelenggara di Surabaya belum membayarkan uang muka (down payment/DP), Judika pun meminta timnya untuk membatalkan rencana penampilan tersebut secara baik-baik agar ia bisa fokus menjalani proses syuting.

Selain karena impian lamanya bermain dalam film bertema budaya Batak, Judika mengaku memang sudah lama mengagumi karya-karya rumah produksi Imajinari.

Sebagai pencinta film, ia menilai setiap film yang diproduksi oleh Imajinari selalu dikerjakan dengan serius dan sarat pesan moral meski dibalut komedi.

Selain itu, peran ayah untuk tokoh utama perempuan, Uli, dirasakan pas oleh Judika, yang memang mempunyai anak perempuan di kehidupan nyata, persis seperti kisah lagu Boru Panggoaran yang sempat pernah ia bawakan.

Satu-satunya penyesalan Judika dalam proyek garapan sutradara Bene Dion Rajagukguk dan ko-sutradara Kristo Immanuel itu hanyalah porsi kemunculannya yang dinilai terlalu singkat.