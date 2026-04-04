Demi BJ Habibie, PSM Makassar Pengin Melumat Persis Solo

jpnn.com - PAREPARE – PSM Makassar bertekad menundukkan Persis Solo pada pekan ke-26 Super League di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare pada Sabtu (4/4) sore WIB.

Tuan rumah pengin mengembalikan muruah stadion yang sebelum bernama Gelora BJ Habibie, dikenal dengan Gelora Mandiri itu.

PSM paceklik kemenangan kandang. Juku Eja -julukan PSM, belum mencicipi kemenangan dalam kurun waktu lima bulan terakhir.

"Semua tahu bahwa kami sudah lama sekali tak menang lagi di BJ Habibie. Terakhir menang di sini pada November, lawan PSBS Biak," ujar Asisten Pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin.

Dia mengakui bahwa menghadapi Persis Solo bukan perkara mudah mengingat tim tamu datang dengan modal positif usai menumbangkan Bali United pada laga sebelumnya.

Amiruddin pun menekankan pentingnya aspek psikologis agar para pemain tidak terbebani oleh catatan buruk di laga-laga kandang sebelumnya.