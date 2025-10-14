Demi Budaya Literasi, Rustini Muhaimin Gagas Gerakan Ayo Membaca
jpnn.com, JAKARTA - Founder Jendela Dunia, Rustini Muhaimin, menggagas Gerakan Ayo Membaca sebagai langkah nyata menumbuhkan budaya literasi di kalangan anak-anak Indonesia.
Dia menjelaskan gerakan ini berawal dari diskusi kecil antara dia dan para pegiat literasi tentang keresahan atas kuatnya pengaruh gadget di masyarakat, terutama di kalangan anak-anak.
“Gadget begitu besar pengaruhnya hingga melemahkan minat baca, membuat anak-anak lebih akrab dengan layar ketimbang buku. Padahal buku adalah jendela utama untuk membuka dunia,” kata Rustini di sela kegiatan Ayo Membaca di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (13/10).
Menurutnya, dari keresahan tersebut, lahirlah Gerakan Ayo Membaca.
Gerakan Ayo Membaca merupakan lentera kecil yang diharapkan berdampak besar dalam membiasakan literasi sejak dini.
Sebagai langkah pertama, Rustini mengajak 100 anak-anak Jagakarsa memulai gerakan tersebut yang diisi dengan membaca bersama, diskusi ringan, dan pembacaan deklarasi komitmen literasi anak Indonesia.
Dia sampai saat ini yakin bahwa literasi merupakan kunci kemajuan bangsa.
“Indonesia tidak akan maju jika semangat literasi masyarakatnya rendah. Dari membaca lahir pengetahuan, dari pengetahuan lahir peradaban,” tegasnya.
Founder Jendela Dunia, Rustini Muhaimin, menggagas Gerakan Ayo Membaca sebagai langkah nyata menumbuhkan budaya literasi di kalangan anak-anak Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Salurkan Berbagai Bantuan, PNM Hidupkan Literasi Anak di TBM Kolong Ciputat
- Pojok Literasi Kak Rara Bersama PIK2 Ajak 36 Anak Majelis Ta’lim Buka Harapan Lewat Outing
- Rustini Muhaimin Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Besar di Bali
- BBW Books di Palembang Resmi Dibuka, Sediakan 1 Juta Buku Baru
- Bazar Buku Internasional Hadir di Palembang, Catat Tanggalnya
- Rustini Muhaimin: Tanpa Kaderisasi yang Kuat, Partai Akan Kehilangan Arah