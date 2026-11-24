jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cassandra Lee membagikan pengalamannya dalam membangun chemistry dengan para pemain di film Orang Sebelah.

Sebagai seorang intovert, dia dituntut untuk keluar dari zona nyamannya demi membangun kedekatan dengan para pemain lain.

"Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku juga introver, ya, sebenarnya. Jadi, untuk bisa mengajak para cast untuk, 'eh ayo dong habis ini kita makan bareng yuk', atau 'kita bikin kita main games apa yuk, Uno atau apa,' itu agak deg-degan juga, ya, begitu sebagai introvert kayaknya ya. Takut ditolak, takut disangka SKSD," ujar Cassandra Lee di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/11) malam.

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Meski demikian, dia berusaha lebih aktif untuk menghabiskan waktu bersama pemain lainnya.

Hal itu dilakukan demi membangun chemistry. Terlebih, dia dan beberapa pemain lainnya diceritakan bersahabat.

"Cuman pastinya karena untuk profesionalisme dan untuk membangun chemistry juga, karena di sini kita satu tim, kita sahabatan juga ceritanya. Jadi, aku selalu berusaha bersama dengan Esta pastinya, dengan Ken, dengan Bruna, dan dengan Tiago, kita semua berusahalah masing-masing untuk kita bangun chemistry setiap harinya," ucap Cassandra Lee.

Selain Cassandra Lee dan Riyuken Lee, film produksi Avantgarde Production tersebut juga akan dibintangi oleh Luna Fathia, Esta Pramanita, hingga Sadiya Eisye.

Film Orang Sebelah bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026. (jun/jpnn)