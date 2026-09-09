Demi Empat Musim Pertiwi, Arya Saloka Harus Berkuda di Bromo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arya Saloka mengungkap pengalaman berkesan saat menjalani proses syuting film Empat Musim Pertiwi di kawasan Bromo, Jawa Timur.

Pemeran Bisma itu mengaku akhirnya untuk pertama kalinya mengunjungi Bromo.

Selain itu, Arya Saloka juga sekaligus mencoba berkuda di lokasi syuting tersebut.

Dia mengatakan belum pernah mengunjungi Bromo sebelum terlibat dalam film garapan Kamila Andini itu. Kesempatan tersebut sekaligus membuatnya merasakan pengalaman baru selama menjalani proses produksi.

“Kalau berkuda di Bromo, iya, itu pertama kali saya ke situ. Kalau enggak ada Empat Musim Pertiwi, saya mungkin belum pernah ke Bromo,” kata Arya Saloka di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (8/9).

Menurutnya, pengalaman berkuda menjadi salah satu hal yang menarik selama proses syuting Empat Musim Pertiwi.

Dia menyebut kegiatan tersebut sangat seru sekaligus menjadi pengalaman baru baginya.

“Berkuda itu juga seru banget, pengalaman banget. Saya juga punya chemistry sama kuda, karena dengan binatang enggak boleh ada jarak sebetulnya, karena kuda juga makhluk hidup, dia punya perasaan,” tutur Arya Saloka.