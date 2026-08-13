Demi Film Dan Bandung, Rudi Soedjarwo Rela Tercabik-cabik

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Rudi Soedjarwo mengungkap proses emosional yang dilaluinya saat menggarap film Dan Bandung.

Baginya, menghadirkan cerita yang mampu menyentuh perasaan penonton bukan hanya soal menyusun adegan atau mengarahkan para pemain.

Dia mengatakan harus terlebih dahulu merasakan berbagai hal sebagai manusia sebelum menuangkan perasaan tersebut ke dalam karyanya.

“Karena memang saya harus melalui dulu, hati saya sebagai manusia harus tercabik-cabik dulu,” kata Rudi Soedjarwo di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Pengalaman tersebut kemudian ingin dibagikan Rudi Soedjarwo kepada para pemain.

Dia meminta pemeran tidak hanya memerankan karakter sesuai arahan, tetapi juga berani membawa perasaan pribadi ke dalam peran masing-masing.

“Jadi makin mereka terbawa perasaannya, makin mereka bisa ngasih hati dan mungkin kesedihan terdalam mereka bahkan kekecewaan terdalam mereka di film ini, atau bahkan harapan tertinggi sekalipun tapi sebagai manusia ya, bukan sebagai pemain,” jelasnya.

Menurutnya, ketika para pemain mampu memberikan perasaan yang benar-benar dirasakan sebagai manusia, emosi dalam cerita akan terasa lebih kuat.