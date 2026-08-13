menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Demi Film Dan Bandung, Rudi Soedjarwo Rela Tercabik-cabik

Demi Film Dan Bandung, Rudi Soedjarwo Rela Tercabik-cabik

Demi Film Dan Bandung, Rudi Soedjarwo Rela Tercabik-cabik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sutradara Rudi Soedjarwo di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (12/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Rudi Soedjarwo mengungkap proses emosional yang dilaluinya saat menggarap film Dan Bandung.

Baginya, menghadirkan cerita yang mampu menyentuh perasaan penonton bukan hanya soal menyusun adegan atau mengarahkan para pemain.

Dia mengatakan harus terlebih dahulu merasakan berbagai hal sebagai manusia sebelum menuangkan perasaan tersebut ke dalam karyanya.

Baca Juga:

“Karena memang saya harus melalui dulu, hati saya sebagai manusia harus tercabik-cabik dulu,” kata Rudi Soedjarwo di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Pengalaman tersebut kemudian ingin dibagikan Rudi Soedjarwo kepada para pemain.

Dia meminta pemeran tidak hanya memerankan karakter sesuai arahan, tetapi juga berani membawa perasaan pribadi ke dalam peran masing-masing.

Baca Juga:

“Jadi makin mereka terbawa perasaannya, makin mereka bisa ngasih hati dan mungkin kesedihan terdalam mereka bahkan kekecewaan terdalam mereka di film ini, atau bahkan harapan tertinggi sekalipun tapi sebagai manusia ya, bukan sebagai pemain,” jelasnya.

Menurutnya, ketika para pemain mampu memberikan perasaan yang benar-benar dirasakan sebagai manusia, emosi dalam cerita akan terasa lebih kuat.

Sutradara Rudi Soedjarwo mengungkap proses emosional yang dilaluinya saat menggarap film Dan Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI