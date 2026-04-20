Demi Gelar Juara, Persib Wajib Menang 6 Laga Terakhir
jpnn.com, BANDUNG - Panggung perebutan gelar Super League 2025/2026 kini makin menantang bagi Persib Bandung.
Komisaris Persib Bandung, Umuh Muchtar mengultimatum agar Maung Bandung menyapu bersih laga sisa, minimal enam kemenangan dari tujuh pertandingan demi gelar juara.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Posisi Persib di puncak kini mulai goyah setelah terus ditempel ketat oleh Borneo FC Samarinda.
Persib masih memimpin klasemen dengan 64 poin, sementara Borneo FC hanya terpaut satu angka dengan 63 poin dari 28 pertandingan.
Dengan selisih hanya satu poin, tekanan terhadap Persib meningkat drastis, membuat setiap pertandingan jadi krusial.
Umuh menegaskan, tidak ada lagi ruang untuk kehilangan poin jika ingin mengamankan gelar.
“Dari tujuh laga, minimal harus menang enam kali,” tegas Umuh Muchtar.
Menurutnya, target tersebut adalah harga mati bila Persib ingin tetap berada di jalur juara. Apalagi di tengah persaingan ketat yang juga melibatkan Persija Jakarta.
- Sesalkan Laga Kontra Dewa United Tanpa Penonton, Haji Umuh: Persib Dirugikan
- Tak Takut Rekor Persib, Dewa United Kirim Warning dari Banten
- Hodak: Persib Masih Nomor 1, Borneo FC & Persija yang Tertekan
- Dewa United Menanti, Bojan Hodak Ungkap Kabar Baik dan Buruk dari Persib Bandung
- Dewa United vs Persib Bandung: Marc Klok Beri Ultimatum
- Dua Kali Sabet Young Player of the Month, Dony Tri Pamungkas Kian Termotivasi