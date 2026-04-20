Demi Gelar Juara, Persib Wajib Menang 6 Laga Terakhir

Manajer Tim Persib Bandung Umuh Muchtar (kiri) berbincang dengan pesepak bola Layvin Kurzawa. Foto: Novrian Arbi/Antara

jpnn.com, BANDUNG - Panggung perebutan gelar Super League 2025/2026 kini makin menantang bagi Persib Bandung.

Komisaris Persib Bandung, Umuh Muchtar mengultimatum agar Maung Bandung menyapu bersih laga sisa, minimal enam kemenangan dari tujuh pertandingan demi gelar juara.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Posisi Persib di puncak kini mulai goyah setelah terus ditempel ketat oleh Borneo FC Samarinda.

Persib masih memimpin klasemen dengan 64 poin, sementara Borneo FC hanya terpaut satu angka dengan 63 poin dari 28 pertandingan.

Dengan selisih hanya satu poin, tekanan terhadap Persib meningkat drastis, membuat setiap pertandingan jadi krusial.

Umuh menegaskan, tidak ada lagi ruang untuk kehilangan poin jika ingin mengamankan gelar.

“Dari tujuh laga, minimal harus menang enam kali,” tegas Umuh Muchtar.

Menurutnya, target tersebut adalah harga mati bila Persib ingin tetap berada di jalur juara. Apalagi di tengah persaingan ketat yang juga melibatkan Persija Jakarta.

