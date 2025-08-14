menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Demi Hubungan Spesial dengan Pegawai Koperasi, Ibu Tega Bunuh Anak Kandung, Sontoloyo

Demi Hubungan Spesial dengan Pegawai Koperasi, Ibu Tega Bunuh Anak Kandung, Sontoloyo

Demi Hubungan Spesial dengan Pegawai Koperasi, Ibu Tega Bunuh Anak Kandung, Sontoloyo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko. ANTARA/Sumarwoto

jpnn.com, CILACAP - Polisi menetapkan dua orang tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap seorang anak berinisial AKA (3) di wilayah Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ayah kandung korban, yakni BK melapor ke Polsek Wanareja karena merasa ada kejanggalan dari kematian anaknya.

"Dari penyelidikan, kami menemukan bukti yang mengarah kepada FI (21) sebagai pelaku," katanya.

Baca Juga:

Menurut dia, FI yang berasal dari Aceh diketahui memiliki kedekatan dengan ibu kandung korban, yakni RI (23) yang berawal dari hubungan kerja.

Dalam hal ini, kata dia, FI bekerja di sebuah koperasi harian yang memberikan pinjaman uang, sementara ibu korban merupakan nasabah, sehingga hubungan keduanya kemudian menjadi lebih dekat.

Lebih lanjut, dia mengatakan dari hasil pemeriksaan, keterangan FI dan ibu korban sempat tidak sinkron karena pelaku awalnya menyebutkan bahwa AKA terjatuh dari sepeda motor saat diajak bermain ke kebun karet Cikukun, Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, pada hari Kamis (7/8).

Baca Juga:

"Sedangkan ibu korban menyebut AKA jatuh di samping rumah. Ketidaksesuaian itu mendorong penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan petunjuk hingga menetapkan FI sebagai tersangka," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya pada Senin (11/8) menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian, area kebun karet Cikukun, Desa Sidamulya.

Polresta Cilacap mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ibu dan pegawai koperasi.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI