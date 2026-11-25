jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan Intensi Kolaborasi bertajuk 'Penguatan Kedaulatan Digital Indonesia melalui Kolaborasi Riset dan Inovasi Berorientasi Industri di Bidang Satelit, Kecerdasan Artifisial, dan Komputasi Kuantum' di Jakarta pada Selasa (24/11).

Intensi kolaborasi tersebut ditandatangani Kepala BRIN Arif Satria dan Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno.

Kolaborasi ini mengusung konsep joint innovation-to-commercialization, yaitu penyelarasan riset BRIN dengan kebutuhan pasar yang hasilnya kemudian dikomersialisasikan melalui TelkomGroup.

Melalui pendekatan ini, riset diarahkan sejak awal untuk menjawab kebutuhan industri, sehingga hasilnya tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat diterapkan dan memberi manfaat nyata.

Kerja sama difokuskan pada tiga domain teknologi berdaulat (sovereign), yaitu satelit, kecerdasan artifisial (AI), serta komputasi kuantum dan Post-Quantum Cryptography (PQC).

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan kedaulatan digital tidak cukup dibangun dengan mengadopsi teknologi, tetapi juga dengan kemampuan untuk mengembangkannya sendiri.

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"Indonesia memiliki kapasitas riset yang kuat di BRIN, dan Telkom ingin memastikan hasil riset tersebut terhubung dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat hadir sebagai produk yang dimanfaatkan industri dan masyarakat,” kata Nanang.

Intensi Kolaborasi ini memuat tiga tujuan.