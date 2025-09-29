menu
Demi Kebahagiaan Anak, Kiwil dan Rohimah Kompak Bersanding di Pelaminan

Kiwil dan mantan istri pertama, Rohimah. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Wildan Delta, yang lebih dikenal dengan nama Kiwil, dan mantan istri pertamanya, Rohimah kompak menurunkan ego demi kebahagiaan anaknya, Dinda. 

Keduanya mau duduk bersanding di pelaminan mendampingi putri mereka, Dinda, yang belum lama melangsungkan pernikahan.

Momen kebersamaan yang jarang terjadi itu sontak menjadi sorotan, mengingat hubungan keduanya yang telah berakhir dengan perceraian dan kurang baik. 

Namun, demi kebahagiaan sang buah hati, keduanya sepakat untuk mengesampingkan masa lalu dan menunjukkan kekompakan sebagai orang tua.

Inisiatif untuk menyatukan kembali keduanya di atas panggung pelaminan ternyata datang langsung dari sang anak. 

Kiwil mengonfirmasi momen tersebut permintaan khusus dari putrinya yang ingin melihat kedua orang tuanya lengkap di hari bahagianya. 

"Permintaan anak ya, ke kami ya, si Dinda ya," kata Kiwil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menanggapi momen tersebut, Kiwil mengaku menikmati suasana hangat yang tercipta. 

