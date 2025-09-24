Demi Kedaulatan Pangan, Sadarestuwati PDIP Dorong Pengembangan Varietas Lokal

jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Sadarestuwati menyebutkan petani sebenarnya punya peran penting dalam tatanan negara di Indonesia seperti yang pernah disebut Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

Hal demikian disampaikan Sadarestuwati dalam seminar berjudul Bumi Lestari, Pertanian Berdikari di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/9).

"Menurut Bung Karno, petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia, yang sekali lagi, penyangga tatanan negara Indonesia. Tentunya ini tidak main-main," kata Sadarestuwati.

Diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri turut mengikuti secara daring acara tersebut.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama tiga pilar partai mengikuti acara secara langsung di aula Sekolah Partai.

Menurut Sadarestuwati, kerja keras petani patut diapresiasi, karena mereka terus berjuang meski menghadapi risiko gagal panen, harga rendah, hingga sulitnya mengembalikan modal.

Namun, anggota DPR RI itu mengingatkan bahwa tantangan sektor pertanian kian besar dengan perubahan iklim.

Dari situ, Sadarestuwati mendorong pengembangan varietas unggul lokal yang tahan cuaca, bukan ketergantungan pada varietas impor.