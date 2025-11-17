Demi Kehadiran Desta dan Vincent Rompies, Boiyen Rela Ubah Jadwal Pernikahan
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Boiyen dan Rully Anggi Akbar ternyata sempat mengubah jadwal pernikahan.
Dia dan pasangan awalnya berencana menikah pada 1 November 2025 lalu.
Akan tetapi, Boiyen akhirnya mengubah jadwal tersebut demi kehadiran teman terdekatnya seperti Vincent Rompies, Desta, dan Andre Taulany.
Sebab, para pesohor yang tergabung dalam The Prediksi itu memiliki agenda ke Selandia Baru pada tanggal pernikahan Boiyen.
"Mau ke Selandia Baru, entar lu enggak ada tamunya, kita enggak datang kata si Bang Vincent," ungkap Boiyen di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu (15/11).
Demi memiliki kenangan bersama teman-teman di hari pernikahan, Boiyen lantas mengubah jadwal pernikahannya.
Menurutnya, Desta menyarankan tanggal pernikahan Boiyen diundur ke 15 November 2025.
"Tanggal 15 saja, tetapi jangan malam ya, ada Vindes Sport,' katanya. Lah jadi bagaimana? Siang," ucapnya.
