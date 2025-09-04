Demi Kelompok Rentan, Disdukcapil Palembang Luncurkan Gladiator Hulubalang

jpnn.com, PALEMBANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang meluncurkan inovasi Gladiator Hulubalang atau Gelar Layanan Adminduk di Atas Motor Khusus Layani untuk Bantu Masyarakat.

Program ini merupakan terobosan baru yang mengedepankan pelayanan jemput bola menggunakan armada motor roda dua yang dilengkapi peralatan mobile.

Kepala Disdukcapil Kota Palembang melalui Kepala UPT Dinas Dukcapil MPP Kota Palembang Lutia Nazla menjelaskan, keberadaan Gladiator Hulubalang ditujukan agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat lebih mudah mengakses layanan adminduk secara menyeluruh, efisien, dan efektif.

“Dengan adanya armada motor pelayanan ini, masyarakat yang kesulitan datang ke kantor, seperti warga lanjut usia, penyandang disabilitas, ODGJ, hingga warga binaan lembaga pemasyarakatan, tetap bisa mendapatkan hak administrasi kependudukannya,” jelas Lutia, Kamis (4/9).

Sebelumnya, masyarakat harus mendatangi kantor Disdukcapil atau UPTD sesuai zonasi tempat tinggal untuk mengurus dokumen kependudukan.

Kondisi tersebut membuat kelompok rentan jarang mengikuti proses pendataan. Melalui Gladiator Hulubalang, petugas kini hadir langsung ke lokasi warga untuk memberikan layanan.

Meski begitu, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dari faktor psikologis keluarga yang tidak mau melaporkan kondisi anggota keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan, mental, maupun usia lanjut. Hingga kini, capaian program sudah berjalan sekitar 75 persen.

“Dengan Gladiator Hulubalang, hambatan yang sebelumnya ada mulai teratasi. Masyarakat rentan kini bisa terlayani tanpa harus keluar rumah atau meninggalkan tempat tinggalnya,” kata Lutia.