Demi Kenyamanan Rahang, Michelle Ziudith Pilih Perawatan Invisalign

jpnn.com, BSD CITY - Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, perawatan gigi kini tak lagi dipandang semata sebagai kebutuhan estetika.

Perawatan ortodontik semakin dipahami sebagai bagian penting dalam menjaga fungsi rahang, kenyamanan mengunyah, hingga kualitas hidup jangka panjang.

Pemahaman tersebut juga dirasakan oleh aktris Michelle Ziudith. Dia memutuskan menjalani perawatan Invisalign bukan hanya demi senyum yang rapi, tetapi juga untuk mengatasi ketidaknyamanan pada fungsi rahang yang sempat dirasakannya.

Sebelumnya, Michelle sempat menjalani perawatan Invisalign di tempat lain, namun hasilnya belum optimal.

Dia masih merasakan gangguan pada posisi gigitan (bite) serta pergeseran garis tengah gigi (midline), hingga akhirnya memutuskan mencari opini kedua dan datang ke Dokgi Dental Clinic, BSD, Tangerang Selatan, yang berstatus sebagai Invisalign Diamond Provider.

Di klinik tersebut, Michelle mendapatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gigi dan rahangnya, disertai perencanaan perawatan yang terstruktur sejak awal.

Baca Juga: Ini Ternyata Perawatan Gigi yang Paling Diminati

“Aku memutuskan menjalani Invisalign di Dokgi karena penjelasannya sangat jelas dan menyeluruh. Sekarang baru berjalan 22 aligner, tetapi perubahan yang aku rasakan sudah signifikan dan sesuai rencana,” ujar Michelle.

Di bawah kepemimpinan drg. Indriani Kusno, DiplClinDent (Orth), MSc Orth (UK), selaku Invisalign Specialist sekaligus Head of Invisalign Dokgi Dental Clinic, pendekatan perawatan difokuskan tidak hanya pada kerapihan gigi, tetapi juga pada fungsi rahang dan keseimbangan wajah melalui konsep face changing orthodontic.