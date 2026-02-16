menu
Demi Keselamatan, Pemerintah Tiongkok Ubah Aturan Desain Kemudi Mobil

Desain kemudi mobil bergaya futuristis. Foto: mercedesbenz

jpnn.com - Regulator otomotif Tiongkok bersiap mengambil langkah tegas terhadap desain kemudi nonkonvensional yang selama ini identik dengan mobil futuristis.

Melalui Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China atau Ministry of Industry and Information Technology of China (MIIT), pemerintah menerbitkan draf standar nasional wajib GB 11557-202X tentang perlindungan pengemudi dari cedera akibat mekanisme kemudi kendaraan bermotor.

Aturan baru yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027 tersebut secara eksplisit menghapus seluruh ketentuan teknis terkait setir mobil setengah atau kemudi model yoke.

Langkah itu menunjukkan sikap kehati-hatian regulator terhadap desain yang dinilai belum mampu memenuhi standar keselamatan terbaru.

Standar sebelumnya, GB 11557-2011, telah digunakan lebih dari satu dekade dan dianggap tidak lagi memadai untuk mengevaluasi teknologi kendaraan modern, terutama mobil listrik yang berkembang pesat.

Oleh karena itu, pembaruan dilakukan dengan memperketat sejumlah parameter penting serta menyelaraskannya dengan regulasi internasional seperti UN R12.

Salah satu perubahan utama ialah penurunan ambang batas gaya horizontal pada uji modul manusia menjadi 11.110 Newton.

Selain itu, batas perpindahan kolom kemudi saat tabrakan juga dibuat lebih ketat.

