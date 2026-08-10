Demi Kesuksesan MBG, Misbakhun Manfaatkan Reses untuk Serap Aspirasi Mitra SPPG

jpnn.com - PROBOLINGGO - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berdialog dengan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (10/8).

Dialog bertitel Serap Aspirasi itu merupakan bagian dari kegiatan Reses Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2025-2026. Selain diikuti para mitra SPPG, Serap Aspirasi itu juga dihadiri Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (Gapembi) Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman.

Misbakhun dalam kesempatan itu meminta para mitra SPPG tetap bersemangat menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Legislator Partai Golkar itu menyatakan bahwa evaluasi dan perbaikan MBG bukan berarti program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut dihentikan.

“Pemerintah memutuskan ada perbaikan, tetapi tidak akan menutup Program MBG karena ini adalah janji kampanye Bapak Presiden Prabowo,” ujar Misbakhun.

Dia memahami banyak pengusaha mitra SPPG telah mengorbankan berbagai hal saat MBG masih dalam tahap awal-awal pelaksanaan. Namun, ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menyebut MBG sebagai program besar berskala nasional tentu membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan.

“Ini kebijakan publik yang menggunakan uang negara, APBN, sehingga tata kelolanya harus diatur, transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan standar serta prosedur yang jelas,” ungkapnya.

Misbakhun mengatakan bahwa upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG harus dipahami sebagai bagian dari proses membangun sistem yang lebih baik. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Jatim itu pun mendorong para mitra SPPG tetap mengikuti proses perbaikan tersebut.

Politikus yang getol membela kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo itu juga meminta para mitra SPPG tidak terlalu khawatir soal kelanjutan MBG. Misbakhun menegaskan MBG merupakan program mulia.