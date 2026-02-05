Demi Ketenangan Warga, Shanty Alda Desak Audit Keberadaan Sutet di Bumiayu

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Shanty Alda Nathalia menyoroti isu keselamatan warga terkait keberadaan menara dan jalur lintasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

?Merespons keresahan masyarakat yang memuncak belakangan ini, Shanty meminta PT PLN dan kementerian terkait untuk tidak memandang sebelah mata potensi risiko yang ada. Dia mendesak adanya langkah konkret berupa audit teknis menyeluruh guna memastikan infrastruktur kelistrikan tegangan tinggi tersebut benar-benar aman bagi pemukiman padat penduduk di sekitarnya.

Shanty Alda Nathalia menyoroti kekhawatiran mengenai jarak aman serta dampak paparan medan elektromagnetik yang mungkin ditimbulkan oleh posisi sutet tersebut.

Baca Juga: Ketua KPK Sebut Shanty Alda Diperiksa Terkait Dugaan TPPU Abdul Gani Kasuba

Politikus perempuan ini menegaskan bahwa standar keselamatan adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. ?Dalam pernyataan resminya, Shanty menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk menuntaskan polemik ini sesegera mungkin.

?"Kami mendorong PLN bersama kementerian terkait untuk segera melakukan audit teknis menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan potensi bahaya terkait posisi sutet di Desa Adisana, Bumiayu," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (5/2).

Selain aspek teknis, Shanty Alda Nathalia juga menaruh perhatian besar pada aspek psikologis dan sosial masyarakat terdampak. Menurutnya, ketidakjelasan informasi mengenai tingkat keamanan sutet seringkali menjadi bahan bakar keresahan sosial dan spekulasi liar yang memicu kepanikan.

?Oleh karena itu, Shanty mewajibkan PLN untuk mengedepankan transparansi. Hasil audit nantinya harus dibuka kepada publik agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keselamatan. Hal ini dinilai sangat krusial mengingat umat muslim akan segera menyambut bulan suci Ramadan.

?"Transparansi kepada masyarakat sangat penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran berkepanjangan. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Warga butuh ketenangan batin untuk beribadah, jangan sampai kekhusyukan mereka terganggu oleh rasa was-was akan ancaman keselamatan dari infrastruktur di atas tempat tinggal mereka," tambah Shanty.