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Demi Lionel Messi, Menit ke-10 Seluruh Pertandingan Akan Dihentikan

Demi Lionel Messi, Menit ke-10 Seluruh Pertandingan Akan Dihentikan
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Suporter Timnas Argentina mengenakan jersei dengan nama Lionel Messi. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - JAKARTA - Lionel Messi telah memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina.

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) berencana memberikan penghormatan kepada sang megabintang saat seluruh pertandingan Liga Argentina akhir pekan ini berlangsung.

"Asosiasi Sepak Bola Argentina memutuskan bahwa sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas karier Lionel Messi bersama tim nasional Argentina, wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-10 dalam seluruh laga," demikian pernyataan AFA seperti dikutip The Athletic pada Kamis (3/9).

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"Kami menantikan kehadiran Anda di lapangan. Bergabunglah bersama kami dalam penghormatan ini."

Messi yang identik dengan nomor punggung 10 bersama Timnas Argentina mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada Senin (31/8).

Laga terakhirnya bersama La Albiceleste adalah final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada Juli lalu.

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Messi menutup karier internasional dengan status sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Argentina, yakni 207 kali.

Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak La Albiceleste dengan koleksi 125 gol.

Lionel Messi masih melanjutkan berkarier di level klub bersama Inter Miami di MLS hingga akhir musim 2028.

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