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Demi Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah, Anya Zen Lakukan Ini

Demi Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah, Anya Zen Lakukan Ini
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Anya Zen dan pemain film Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Jumat (25/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Anya Zen mengungkap persiapannya saat dipercaya memerankan karakter Ningsih dalam film Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah.

Dia mengatakan proyek tersebut menjadi salah satu pengalaman besar dalam kariernya karena mendapat porsi peran yang cukup banyak.

Demi mendalami karakter Ningsih, Anya Zen melakukan persiapan dari tiga sisi, yakni pendalaman karakter, kesiapan fisik, dan mental.

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Dalam prosesnya, dia banyak berdiskusi dengan sutradara Hanung Bramantyo mengenai latar belakang Ningsih, serta berdialog dengan Khiva Iskak sebagai lawan main.

“Yang pertama angle ke karakteran, aku mempelajari karakter Ningsih, banyak ngobrol sama Mas Hanung mengenai latar belakangnya Ningsih, banyak ngobrol sama Kifa sebagai scene partner aku yang paling banyak,” kata Anya Zen saat konferensi per di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).

Dari sisi fisik, perempuan berusia 28 tahun itu mengikuti workshop tari karena Ningsih merupakan seorang penari.

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Dia juga menjalani latihan akting yang melibatkan kesiapan fisik untuk mendukung penampilannya sebagai karakter tersebut.

Sementara itu, persiapan mental menjadi bagian yang tidak kalah penting. Setelah membaca skenario, Anya Zen menyadari bahwa karakter Ningsih memiliki perjalanan emosional yang cukup berat.

Aktris Anya Zen mengungkap persiapannya saat dipercaya memerankan karakter Ningsih dalam film Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah.

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