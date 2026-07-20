Demi Mariano Peralta Gabung Persib, Presiden Klub Sampai Turun Tangan
jpnn.com, BANDUNG - Bukan hal yang mudah untuk Persib Bandung bisa mendapatkan tandatangan Mariano Peralta sebagai pemain baru.
Rumor Peralta bergabung dengan Maung Bandung sudah berhembus sejak musim 2025/26 berakhir.
Saat itu, kehadiran Peralta diyakini bisa menambah daya gedor Persib yang masih tumpul.
Tidak hanya Persib, rupanya Persija Jakarta juga menyimpan ketertarikan untuk mendatangkan pemain asal Argentina di awal musim ini.
Apalagi tim berjuluk Macan Kemayoran itu juga baru saja mendatangkan pelatih anyar, Shin Tae-yong (STY).
Seiring berjalannya waktu, Persib fokus mencari pemain lain.
Terhitung ada enam pemain baru yang datang, yakni Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Kroasia), Gakuto Notsuda (Jepang), Balsa Sekulic (Montenegro), Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen.
Kini, menjelang bergulirnya turnamen pramusim Piala Presiden, Persib memberi kejutan untuk Bobotoh, yaitu Mariano Peralta resmi berseragam biru untuk dua musim ke depan.
Haji Umuh mengungkapkan proses negosiasi yang dilakukan demi bisa mendapatkan Mariano Peralta sebagai pemain baru.
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