Demi Masa Depan Anak Bangsa, Erick Thohir Dukung Program Besar Prabowo Lewat MBG

jpnn.com - Komitmen pemerintah dalam mencetak generasi unggul terus diperkuat. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir menunjukkan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghadiri kegiatan Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition - An Inspiring Session by Tony Robbins yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (4/6).

Acara yang dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan karena menghadirkan motivator dan pengusaha kelas dunia, Tony Robbins.

Kehadiran Robbins dinilai menjadi sinyal kuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia kini menjadi perhatian serius, bahkan mendapat dukungan dari tokoh internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Menurutnya, masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan tidak memperoleh asupan gizi yang memadai di rumah.

Kondisi itu berisiko memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, hingga tulang anak. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menghambat kemampuan generasi muda dalam belajar, berkembang, dan bersaing di masa depan.

"Makan Bergizi Gratis merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar, berkembang, dan menjadi generasi penerus yang unggul," tegas Prabowo.

Baca Juga: Erick Thohir Dukung Misi John Herdman Orbitkan Bintang Muda

Presiden juga optimistis MBG akan menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan generasi yang sehat dan kuat sejak usia dini, Indonesia diyakini mampu melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing di tingkat global.

Kehadiran Erick Thohir dalam forum tersebut mempertegas dukungan lintas sektor terhadap program strategis nasional itu. Bagi Menpora, pembangunan pemuda tidak cukup hanya melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan, tetapi juga harus ditopang kesehatan serta gizi yang berkualitas.