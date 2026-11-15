Demi Masuk SMA Kharisma Bangsa, Orang Tua Rela Masuk Waiting List

jpnn.com - Di tengah persaingan sekolah swasta mencari siswa baru, Sekolah Kharisma Bangsa justru menghadapi situasi berbeda. Tingginya minat masyarakat membuat sejumlah orang tua rela masuk daftar tunggu atau waiting list demi menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Meski kuota penerimaan siswa baru sudah penuh, sejumlah orang tua tetap berharap mendapat kesempatan agar anak mereka bisa bersekolah di Kharisma Bangsa, yang kini menyandang status SMA Unggul Garuda Transformasi.

Perwakilan Yayasan Eduversal Indonesia Irsyad Affandi mengungkapkan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Kharisma Bangsa membuat sekolah harus menerapkan sistem daftar tunggu bagi calon siswa.

"Alhamdulillah atas kepercayaan orang tua selama ini kepada kami. Hingga mohon maaf, banyak yang masuk daftar antrean atau waiting list," kata Irsyad di sela-sela STEAM Expo 2026, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Irsyad, kesediaan orang tua untuk menunggu bukan sekadar cerita. Orang tua tetap ingin memasukkan anaknya ke Kharisma Bangsa meskipun daya tampung sekolah sudah terpenuhi.

"Barusan saya bertemu salah satu orang tua yang rela antre untuk masuk Sekolah Kharisma Bangsa. Memang ada banyak orang tua yang bersedia masuk waiting list," ungkapnya.

Irsyad menjelaskan tingginya animo masyarakat sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun, minat tersebut semakin meningkat setelah SMA Kharisma Bangsa terpilih sebagai bagian dari program SMA Unggul Garuda Transformasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai tahun ajaran 2026/2027.

"Sebelum mendapat status SMA Garuda Transformasi juga sama, tetapi ini menjadi daya tarik lebih karena status Sekolah Garuda Transformasi," jelasnya.