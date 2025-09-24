menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Demi Melestarikan Hutan, Menhut Raja Juli Janji Lebih Ketat Menerbitkan Izin PPKH

Demi Melestarikan Hutan, Menhut Raja Juli Janji Lebih Ketat Menerbitkan Izin PPKH

Demi Melestarikan Hutan, Menhut Raja Juli Janji Lebih Ketat Menerbitkan Izin PPKH
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) di Ternate, Selasa (23/9). Source for JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkomitmen memperketat pemberian izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) demi menjaga kelestarian alam. 

Hal demikian dikatakan Raja Juli dalam acara Pengendalian Deforestasi di Maluku Utara melalui PPKH dan Pengawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Ternate, Selasa (23/9).

Wamenhut Rohmat Marzuki, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), hingga Wakil Ketua komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman turut hadir ke acara itu.

Baca Juga:

Awalnya, Raja Juli mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa pembangunan dan pelestarian alam harus berjalan beriringan. 

"Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ekologi dan ekonomi bukan hal yang saling berhadapan, tetapi bisa berjalan bersamaan," ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu dalam keterangan persnya dikutip Rabu (24/9). 

Diketahui, Kemenhut menjadi pihak yang bisa menerbitkan PPKH untuk pembangunan kawasan hutan. 

Baca Juga:

Menurut Raja Juli, penggunaan izin PPKH harus tetap menjaga keseimbangan terkait upaya melestarikan hutan atau alam. 

"Kehutanan memiliki PPKH yang membolehkan melakukan pembangunan di kawasan hutan. Namun, karena ini PPKH yang mempergunakan kawasan hutan tujuan pembangunan tidak boleh lepas, tetapi pelestarian hutannya harus tetap diperhatikan," ujarnya. 

Menhut Raja Juli Antoni berkomitmen memperketat pemberian izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) demi melestarikan kawasan hutan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI