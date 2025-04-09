menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Demi Membereskan Masalah Limbah, Pemkot Tangsel Pacu Pembenahan Sampah Terintegrasi

Demi Membereskan Masalah Limbah, Pemkot Tangsel Pacu Pembenahan Sampah Terintegrasi

Demi Membereskan Masalah Limbah, Pemkot Tangsel Pacu Pembenahan Sampah Terintegrasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie merasakan benan moral melihat tumpukan sampah di beberapa wilayahnya. Ilustrasi FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangsel meluncurkan Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah sebagai langkah strategis untuk mentransformasikan tata kelola limbah.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebutkan pihaknya dalam 100 hari ke depan memiliki tiga program utama.

Ketiganya yakni, penguatan landasan hukum, pengoptimalisasikan teknologi pengolahan di hilir, dan pemantapan revitalisasi sistem pemilahan di tingkat hulu.

Baca Juga:

"Persoalan sampah di Tangerang Selatan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola konvensional kumpul-angkut-buang," kata dia dalam keterangan persnya, Selasa (6/1).

Benyamin mengatakan tim dalam 100 hari kerja menargetkan integrasi data dan sistem yang lebih kuat terkait tata kelola sampah.

"Termasuk percepatan implementasi teknologi ramah lingkungan," ungkap dia.

Baca Juga:

Dalam dokumen rencana kerja yang diterima, satu poin krusial ialah percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah di TPA Cipeucang. 

Pemkot Tangsel tengah menggodok skema kerja sama untuk teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta optimalisasi penggunaan insinerator yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebutkan pihaknya dalam 100 hari ke depan memiliki tiga program utama. Apa saja?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI